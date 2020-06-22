Kayıt
16:48 22 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Amerikan Doğa Tarihi Müzesi önündeki Theodore Roosevelt heykeli

    Eski ABD Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak

    © AP Photo / Mary Altaffer
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (105)
    114
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104229/96/1042299691_0:0:2400:1350_1200x675_80_0_0_0fa6a9f1d7df6e3cf1e0c28636b537b1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202006221042299763-eski-abd-devlet-baskani-rooseveltin-new-yorktaki-heykeli-kaldirilacak/

    ABD'nin New York kentinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

    ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyah George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürge dönemlerine ait heykeller göstericilerin hedefi haline geldi.

    New York kentinde yer alan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Theodore Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılması yönünde karar alındığı bildirildi. Müze Başkanı Ellen Futter, "Müzedekiler George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılık konusunda artan protestolardan çok etkilendi" ifadelerini kullandı.

    New York Belediye Başkanı Blasio: Bu tartışmalı heykeli kaldırmak için doğru zaman

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, "Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Theodore Roosevelt heykelinin siyah ve yerli insanları boyun eğdirilmiş ve ırksal olarak aşağılık şekilde tasvir ettiği gerekçesiyle heykelin kaldırılmasını istedi" dedi. Blasio, "Kent müzenin talebini destekliyor. Bu tartışmalı heykeli kaldırmak için doğru zaman" ifadelerini kullandı.

    Roosevelt ailesi kararı kabul etti: ‘Dünyanın başka bir çağa ait kalıntılara ihtiyacı yok’

    Roosevelt, 1901 ile 1909 arasında başkanlık görevini yürütmüştü. Müzenin yönetim kurulunda bulunan Theodore Roosevelt'in büyük torunu, "Dünyanın ne onurlandırmak istedikleri kişinin değerlerini ne de eşitlik ve adalet değerlerini yansıtan heykellere, başka bir çağa ait kalıntılara ihtiyacı yoktur" dedi.

    Trump: Saçma, böyle bir şey yapmayın!

    ABD Başkanı Donald Trump ise karar ile ilgili Twitter hesabından “Saçma, öyle bir şey yapmayın!” dedi.

    Heykel daha önce tahrip edilmişti

    1940 yılında inşa edilen Roosevelt heykelinde, atının üzerinde olan Roosevelt'in her iki tarafında duran bir Amerikan yerlisi ve Afro Amerikalı atı tutarak yürüyor. Geçtiğimiz hafta, ‘Decolonize This Place’ adlı grubun görevlileri heykeli yıkmakla tehdit ettiği, daha sonra heykelin polis tarafından korunduğu belirtildi. Heykelin ayrıca boya ile tahrip edildiği aktarıldı. Heykelin kaldırılmasını isteyenler, sömürgeciliği ve ırksal ayrımcılığı temsil ettiğini ifade ediyor.

    Floyd'un ölümünün ardından birçok heykel hedef haline geldi

    Öte yandan Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar kapsamında sömürge dönemlerine ait ve ırkçılığı temsil eden heykellere yönelik tepkiler giderek artıyor.

    Eksen
    ‘Floyd vakası ve protestolar yeni bir çağın işareti; heykel tahribiyle iş bitmiyor, insanlık hafıza ile öğreniyor'
    Geçtiğimiz günlerde bir grup gösterici başkent Washington DC'deki Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini yıkıp ateşe vermişti.

    Portland kentinde ise göstericiler ABD bayrağını üzerine attıkları George Washington'ın heykelini bağladıkları halatlar ile yıkıp ateşe vermişti. George Washington, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda Kıta Ordusu’nun başkomutanı ve ABD’nin ilk başkanı. ABD’nin Bağımsızlık Savaşı’nda önemli rol oynadığı için ülkesinde tarihin en önemli şahıslarından biri olarak sayılıyor. Portland kentinde Jefferson Lisesi’nin bahçesindeki eski Başkan Thomas Jefferson’a ait heykelin üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ‘köle sahibi’ yazılırken heykel, bağlanan halatlar ile yıkılmıştı.

    New Mexico eyaletinde de eski sömürge valisi Juan Onate Salazar'ın heykelinin kaldırılması için protesto gerçekleştirilmişti. Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller, durumun ‘acil bir kamu güvenliği’ meselesi haline geldiğini ve heykelin kaldırılacağını duyurmuştu.

    Richmond kentinde ise İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykelinin üzerine ‘Columbus soykırımı temsil ediyor’ yazılmıştı. Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atılmıştı. Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparılmıştı.

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (105)
    Etiketler:
    Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, müze, Tahribat, Heykel, New York, ABD, Theodore Roosevelt
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    Karikatür
    Trump'tan Bolton'a: 'Savaş çıkarmak isteyen sıkıcı, huysuz bir aptal'
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet