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    Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmelerde bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, eylülde iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi. 

    'Kuzey Kore füzelerini koz olarak kullanan Trump, Japonya ile Güney Kore'den milyarlarca dolarlık ödeme talep etti'

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    ABD'nin işadamı başkanının Kuzey Kore'nin füze denemeleri yapmasını koz olarak kullandığı ve Japonya ile Güney Kore'yi milyarlarca dolar ödemezlerse Amerikan askerlerini çekmekle tehdit ettiği ileri sürüldü. İddia, Trump'ın görevden aldığı Bolton'un yarın yayımlanması beklenen 'anı' kitabından.

    Emlaktan reality şovlara bir dizi sektörün sansasyonel iş adamıyken başkanlık koltuğuna geçen Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin füze denemeleri yaptığı dönemi fırsat sayarak Japonya ve Güney Kore'den para alamazsa ABD askerlerini tümden çekmek için bastırdığı iddia edildi. İddia, her alıntısı olay yaratan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Oda: Beyaz Saray Anıları) isimli kitabında yer alıyor. 

    Japonya'ya 8 milyar dolarlık faturayı nasıl hesap etti?

    Buna göre Trump, ABD'nin Japonya'daki 50 bin askeri ve 23 üssünün masraflarının karşılanması için Tokyo'dan yılda 8 milyar dolar ödemesini talep etti, aksi takdirde tüm askerleri çekmekle tehdit etti. 

    Temmuz 2019'da Japon mevkidaşı Şotaro Yaçi ile görüştüğünü belirten Bolton, ABD'ye yılda 2.5 milyar dolar ödemesi gereken Tokyo'dan Trump'ın 2020'den itibaren yılda 8 milyar dolar ödeme talep ettiğini Yaçi'ye ilettiğini söyledi. 

    Japan Times gazetesi ise Japonya'nın 2019'da ABD askerlerinin masraflarını karşılamak bağlamında 2.5 değil, 1.8 milyar dolar ödediğini yazdı.

    Trump, 8 milyar dolarlık faturayı 'maliyet artı yüzde 50' üzerinden, yani birliklerin konuşlandırılmasının gerçek tam maliyetine ilaveten yüzde 50 'koruma' primi koyarak hesapladı..
    Bolton'a göre Trump, 'müttefikleri para ödemeye zorlamanın en iyi yolunun ABD askerini çekmekle tehdit etmek olduğuna, zira bunun kişiyi çok güçlü pazarlık konumuna soktuğuna' inanıyordu.

    İddiaların sorulduğu Japonya'nın Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Washington'ın Tokyo'dan masraf paylaşım yükündeki payını artırmasını talep ettiğini yalanlarken askeri ortaklık yenileme görüşmelerinin yıl sonunda yapılacağını belirtti. 

    Ancak Bolton'a göre Trump, 23 bin 500 ABD askerinin konuşlu olduğu Güney Kore'den de aynı talepte bulundu.

    Güney Kore'den de 5 milyar dolar istedi

    Halihazırda Washington ile Seul, masraf paylaşım anlaşması müzakere etmekle meşgul. Geçen yıl 850 milyon dolar ödeyen Güney Kore'den, Trump, 5 milyar dolar talep ediyor. 

    'Para istemek için iyi bir zaman'

    Bolton'a göre Trump, ABD'nin askeri koruması karşılığı ödemeleri yeniden müzakere etme talebini, tam da Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından "Para istemek için iyi bir zaman" diyerek gündeme getirdi.

     

    Etiketler:
    Donald Trump, John Bolton, ABD askerleri, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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