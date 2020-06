Bolton: Trump'ın Şi'den seçimi kazanmasına yardımcı olmasını istediğine dair yeminli ifade vermeye hazırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'ı yerden yere vuran anı kitabının her bir alıntısıyla olay yaratmasının ardından dün piyasaya çıkması sonrası, ikinci bombayı patlattı.

Kıdemli neo-con diplomat, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yeniden seçilmesine yardımcı olmasını istediğine dair kitaptaki iddiasını yeminli ifade vererek teyit etmeye hazır olduğunu söyledi.

'Çin tarafının hatırladığı da bu'

Fox News'a konuşan Bolton, Trump-Şi sohbetinin içeriğini Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, Beyaz Saray avukatı ve adalet bakanlığıyla ele aldığını söyleyerek şöyle dedi:

"Toplantıda bulunan hepimiz yeminli ifade verebiliriz ve ben de bunu yapmaktan mutlu olurum. Bunlar benim anılarım. Ama daha da önemlisi, bence Çin tarafının hatırladığı da bu."

'The Room Where It Happened' (Olayın Gerçekleştiği Oda) isimli anı kitabına göre Trump Şi'den 'ABD'deki eyaletlerden tarım ürünleri alımını artırararak Kasım 2020 başkanlık seçiminden zaferle çıkmasına yardımcı olmasını' talep etti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise Kongre oturumunda verdiği yeminli ifadede iddiayı yalanladı.

Mahkemeden kitabın yayımlanmasına izin

Trump yönetiminin gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle kitabın yayınlanmasını engellemek için geçici ihtiyati tedbir talebi, cumartesi günü mahkemede reddedildi. Ancak yargıç, Bolton'ı ulusal güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle eleştirdi. Adalet Bakanlığı, eski danışmana karşı ulusal güvenliği tehlikeye attığı iddiasıyla hukuksal mücadeleyi sürdürüyor.