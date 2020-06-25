NASA, Washington'daki merkezine ilk siyah kadın mühendisinin adını veriyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Washington'daki merkezine, 'Gizli Sayılar' filmine de konu olan ilk siyah kadın mühendisi Mary Winston Jackson'ın adı veriliyor.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Jackson'ın, ajansın başarısına katkı sunan, tarihindeki birçok olağanüstü ve yetenekli fikir işçilerinden biri olduğunu belirterek, isminin bir NASA binasına verileceğini açıklamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Our headquarters building in Washington, D.C., will be named after Mary W. Jackson, the first African-American female engineer at NASA. She started in @NASAaero research and later moved into the personnel field, working to ensure equal opportunity in hiring and promotion. pic.twitter.com/eMandeaMyv — NASA (@NASA) June 24, 2020

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Bridenstine, "NASA'nın başarılı keşif tarihinin inşasına yardım eden kadınların, Afrikalı Amerikalıların ve farklı geçmişlere sahip insanların katkılarının hakkını teslim etmeyi sürdüreceklerini" kaydetti.

NASA’s Headquarters will be named the Mary W Jackson NASA Headquarters. Mary Jackson was @NASA's first African-American female engineer. She elevated America’s space program & led towards inclusion. Looking forward to holding a formal naming ceremony soon. https://t.co/R5tYNKPYNS pic.twitter.com/vKuIzMwpGN — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 24, 2020

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Jackson'ın Amerikalı astronotların uzaya gönderilmesinde başarılı olunmasına yardım eden çok önemli bir grup kadın arasında yer aldığına dikkati çeken NASA Yöneticisi, "Jackson, sınırları aşarak, Afrikalı Amerikalılar ve kadınlar için mühendislik ve teknoloji alanında fırsatların önünü açtı" ifadesini kullandı.

NASA'nın 1958'de ilk kadın mühendisi olan Mary Winston Jackson, Langley Araştırma Merkezi'nde araştırmacı matematikçi olarak çalışıyordu.

Jackson'ın hayatı "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race" kitabına ve 2016 yılında bu kitaptan uyarlanan "Hidden Figures" (Gizli Sayılar) filmine konu olmuştu.

All systems go. This deal launches today -- don't miss it. Hidden Figures is now only $7.99 on the Movie of the Day app. https://t.co/RwUap5MFhn pic.twitter.com/Oe2G0CZvkk — Hidden Figures (@HiddenFigures) March 29, 2019

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