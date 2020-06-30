Twitter'ın kısıtlamasının ardından, Twitch, Trump'ın kanalını askıya aldı: Gerekçe 'nefret yayını'

ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçılık karşıtı George Floyd protestolarına karşı sosyal medya paylaşımlarının bazısının Twitter tarafından 'şiddet, nefret, düşmanlık' kışkırttığı gerekçesiyle kısıtlama kapsamına alınırken Facebook tarafından aynen yayımlanması tartışma yaratırken, devreye Amazon'un canlı video akış sitesi Twitch girdi.

Twitch, the livestreaming platform, said on Monday that it was suspending President Trump’s channel for “hateful conduct,” in what appeared to be the first deliberate suspension of one of Trump’s social media accounts https://t.co/FQPz8TNHK7 — The New York Times (@nytimes) June 30, 2020

Trump ile Amazon kurucusu/CEO'su ve Washington Post'un patronu Jeff Bezos arasındaki husumet herkesin malumuyken, Twitch 'nefret dolu' ileti gerekçesiyle ABD Başkanı'nın paylaşımlarını geçici olarak yasakladı. Twitch'e geçen yıl kampanya ve diğer etkinliklerini yayımlamak için katılan Trump'ın kanalının ne kadar süreyle askıya alındığına açıklık getirilmedi.

Daha ziyade e-spor yayınlarıyla tanınan Twitch, geçici yasak kararının iki mitingde yapılan açıklamalardan kaynaklandığını belirtti.

The Amazon-owned livestreaming platform said two recent streams on the president's channel prompted the suspension. https://t.co/ef1jQHNLBd — HuffPost (@HuffPost) June 30, 2020

Buna göre geçenlerde yeniden yayına konulan 2016 başkanlık seçimi kampanyasının bir mitinginde Trump 'Meksika'nın tecavüzcüler ve uyuşturucu satıcıları gibi kötü adamlarını ABD'ye yolladığını' söylüyor. Trump, 2020 başkanlık seçim kampanyasının ilk mitingi olarak 20 Haziran'da Tulsa'da kürsüye çıktığında da 'birilerinin evlerini işgal eden haşin bir hayduttan' söz ediyor.

Twitch, the livestreaming platform owned by Amazon, is suspending President Donald Trump’s channel for “hateful conduct.” With its move, Twitch went further than other social media platforms. https://t.co/cDi3wY1E8b — The Seattle Times (@seattletimes) June 29, 2020

Amazon'un canlı video akış sitesinin açıklamasında şöyle denildi:

"Nefret içerikli iletiye Twitch'de izin verilmez. Akışta yapılan yorumlar nedeniyle Başkan Trump'ın kanalı geçici olarak askıya alınmıştır ve rencide edici içerik kaldırılmıştır."

İçerik kaldırırken siyasi veya haber değeri olan içeriğe muafiyet uygulamadığını duyuran Twitch, bundan önce cinsel istismar ve taciz suçlamalarının ardından platformunda tacize söz yummayacağı açıklamasını yapmıştı.