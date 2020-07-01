ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Smith, Türkiye’den S-400’lerin satın alınmasını şüpheyle karşıladı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınması konusunu incelemeye açık olduğunu, fakat bu girişimi şüpheyle karşıladığını belirtti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Smith, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınması konusunu incelemeye açık olduğunu, fakat bunun çalışacağına şüpheyle baktığını ifade etti.

ABD’li Senatör Whip John Thune’un bu yöndeki önerisini değerlendiren Smith, “Türkiye’den S-400’lerin satın alınması gerçekten de onun Rus sistemlerine güvendiği durumdan bir çıkış yolu sunar ve Ankara’nın yeniden F-35 (avcı uçağının) üretim programının bir parçası olma gibi bir durum olursa, bu fikre son derece açığım. Sadece böyle bir şeyin çalışacağına şüpheyle bakıyorum” diye konuştu.

‘Mesele para değil’

“Meselenin gerçekten para ile ilgili olduğundan emin değilim. (Thune’un sunduğu) önerinin durumu çözeceğinden emin değilim” diyen Smith, bunun ‘daha çok Türkiye’nin iç meselesi olduğunu, zira (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın böyle bir sisteme ihtiyacı olduğu sonucuna vardığını’ aktardı:

“Bu konuda bir uzlaşmanın bulunmasını çok isterim. Türkiye ile ilişkilerimiz ne kadar sorunlu olursa olsun, inanılmaz derecede önemli bir ülkeden, her konuda inanılmaz derecede önemli bir ortaktan bahsediyoruz.”

F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmesine karşı olduğunu doğruladı

Smith ayrıca daha önce Washington’dan satın alınan ancak Ankara’ya teslim edilmeyen F-35’lerin Türkiye’ye verilmesine karşı olduğunu doğruladı.

“Yaptırımlarımızın ya anlamı vardır, ya da yoktur. Biz Türkiye’ye S-400 sistemlerini satın alması ve kurulumuna başlaması durumda böyle bir kısıtlamaya gideceğimizi net bir dille iletmiştik” diyen Smith, savaş jetlerinin ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim etme önerisini ‘makul bir karar’ olarak niteledi.