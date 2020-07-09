ABD’de 2003’ten beri bir ilk: Gelecek hafta federal düzeyde idamlar gerçekleştirilecek

ABD Federal Cezaevleri Bürosu, Terre Haute’daki bir hapishanede dört mahkumun idamını planlıyor. İdamların üçü gelecek hafta, biri ise 28 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bunlar, 2003’ten beri federal düzeyde uygulanacak ilk idamlar olacak.

ABD’de 17 yıl sonra bir ilk gerçekleştirilerek, Indiana eyaletindeki Terre Haute kentinde bulunan bir hapishanede, federal düzeyde yargılanan dört mahkum için idam cezası uygulanacak.

Zehirli iğne ile yapılacak infazların üçünün gelecek hafta, dördüncüsünün ise 28 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Dört mahkumun suçları arasında çocuk cinayeti yer alıyor. Mahkumlardan ikisinin öldürdükleri çocuklara tecavüz ettiği de biliniyor.

Kurban ve mahkumların ailelerinin idamı izlemelerine izin veriliyor, ancak salgın nedeniyle maske takmaları talep ediliyor. Hapishane görevlileri, idamı izlemeye gelenlerin ateş ölçümlerini de yapacak.

ABD’de en son 2003 yılında federal düzeyde bir idam gerçekleştirilmişti.