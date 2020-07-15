Trump'tan 'Beyazlar da polis şiddeti nedeniyle ölüyor' çıkışı

ABD Başkanı Trump, ülkedeki siyahların polis şiddetiyle ölmesi ile ilgili bir soruya, "Beyazlar da polis şiddetiyle ölüyor. Bu ne korkunç bir soru. Hatta siyahlardan çok beyaz insanlar ölüyor" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, ülkede 25 Mayıs'ta siyah Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından alevlenen siyahlara yönelik polis şiddeti, Çin ile ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Floyd'un polis şiddetiyle ölümünü 'korkunç' olarak nitelendiren Trump, muhabirin "Peki neden hala bu ülkede siyahlar, polis şiddetiyle ölüyor?" sorusu üzerine sert çıktı.

Trump, "Beyazlar da polis şiddetiyle ölüyor. Bu ne korkunç bir soru. Hatta siyahlardan çok beyaz insanlar ölüyor" ifadelerini kullandı.

President Trump tells @CBS_Herridge that “more White people” are dying at the hands of police than Black people. Watch excerpts on CBSN, more tonight on @CBSEveningNews and tomorrow on @CBSThisMorning https://t.co/NeBLT0LG0p pic.twitter.com/XIwyARJBBl — CBS News (@CBSNews) July 14, 2020

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen okulların sonbahar döneminde yeniden açılması gerektiğinin altını çizen Trump, "Sonbahar döneminde yüz yüze eğitime dönmek için tereddüt eden okullar büyük bir hata yapıyor" diye konuştu.

Trump, okulların kapalı kalmasının virüsten daha çok zararlı olduğunu savunarak, "Çocuklar ve veliler travmadan dolayı ölmeye başladı. Anneler bir anda evlerinde oturup çocuklarına bakmak zorunda kaldılar ve çalışamıyorlar" dedi.

Çin ile konuşmaya sıcak bakmıyor

Çin ile ikinci faz ticaret anlaşması konusunda görüşüp görüşmeyeceğine yönelik bir soruya Trump, "Şu anda Çin ile görüşmeye çok istekli değilim. Birinci faz ticaret anlaşmasının daha mürekkebi kurumadan bizi veba (Kovid-19) ile vurdular" şeklinde yanıt verdi.

Trump, röportajın ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada da "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planım yok" ifadelerini kullandı.