Trump'tan yeni göçmen kararnamesi açıklaması: Ben vasıflılığı seviyorum, liyakati seviyorum

ABD başkanlık seçimlerine 3.5 ay kala, göçmenlerle ilgili yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıklayan Trump, vasıflı göçmenlere yurttaşlık, diğerlerine sınırdışı yolunun açılacağı işaretini verdi.

ABD'de düzensiz göçmenlerin çocuklarına sınırdışı muafiyeti ve okuma-çalışma izni sağlayan 'Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem' (DACA) programını feshetmek için 3.5 yıldır uğraşan Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetelere yaptığı açıklamada, "DACA'nın icabına bakacağız. Bir göç kararnamesi imzalayacağım" dedi.

Özelliğini "Çok büyük, liyakat temelli göç kararnamesi" diye açıklayan Trump, kasımdaki seçimin Demokrat Partili adayı Joe Biden'ın 'düşük vasıflı işgücü göçünü büyük ölçüde genişleteceğini' iddia ederek ekledi:

"Ben vasıflılığı seviyorum, liyakati seviyorum."

Trump vows to sign immigration executive order: 'We're going to be taking care of DACA' https://t.co/CFqNFbQXfN @FoxNews #AAG #AAG2020 — All American Girl (@AIIAmericanGirI) July 14, 2020

'Vatandaşık yolu içerecek'

Cumhuriyetçi Partililerin istemediği DACA ile ilgili kendisine muhalif Demokrat Partililerin hiçbir şey yapmayıp göçmen çocukların ülkeye girişini siyasi malzeme olarak kullandığını söyleyen Trump, cum günü Telemundo'ya verdiği mülakatta, imzalayacağı başkanlık kararnamesinin DACA kapsamındakiler için 'vatandaşlık kazanma yolu' içereceğini dile getirmişti.

Trump, "Büyük bir başkanlık kararnamesi yapacağım. Başkan olarak bunu yapma gücüm var ve DACA'yı da bunun bir parçası haline getireceğim... Veçhelerinden biri DACA olacak. Vatandaşlık yolu olacak" demiş, ancak bununla ilgili 'yasal karışıklıklarla' uğraştıklarını belirtmişti.

Bu açıklamalar, Trump'ın ABD'ye aileleriyle birlikte çocuk yaşta yasadışı girmiş yüz binlerce gencin sınırdışı edilmesinin önünü açacak 'DACA'yı feshetme' kararının haziranda Federal Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi sonrası geldi.