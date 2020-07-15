ABD'den TürkAkım açıklaması: Şimdi çıkın ya da sonuçlarından ortaya çıkacak riski göze alın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Türk Akımı projesiyle ilgili tehditkâr açıklamalarda bulundu.

Pompeo, TürkAkım ve Rus doğalgazını Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan KuzeyAkım 2 projelerinde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu.

Rusya’ya fayda sağlayan kötü projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı.

Bir an önce projelerden çekilme çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çekilmeyenler için “Sonuçları olur” ifadelerini kullandı.