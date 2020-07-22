Chicago'da cenaze evine silahlı saldırı: 15 kişi yaralandı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Auburn Gresham semtinde bulunan bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 15 kişinin yaralandığı, 10 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.
BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI— Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020
Polis birimlerinin olay yerine intikal ettiği bildirildi.
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