Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Haberi doğrulayan Beyaz Saray, Trump'ın ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence'in virüse maruz kalma riski altında bulunmadığını açıkladı. O'Brien, şimdiye kadar ABD'de hastalığa yakalanan en üst düzey isim oldu.

Bloomberg muhabiri Jennifer Jacobs, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Konuyla yakından ilgili bir kaynak da haberi doğruladı.

Adını açıklamadığı kaynaklardan aldığı bilgiyi aktaran Jacobs, O'Brien'ın evinde karantinada olduğunu ve görevini buradan sürdürdüğünü belirtti. O'Brien'ın bir aile etkinliğinde virüsü kapmış olabileceği kaydedildi.

BREAKING: Trump’s National Security Advisor Robert O’Brien has tested positive for Covid-19 https://t.co/KN979gqM42 — Bloomberg (@business) July 27, 2020

Şimdiye kadar hastalığa yakalanan en üst düzey isim

Haber ABD basınında hızla yayılırken, Donald Trump ile O'Brien'ın son zamanlarda ne sıklıkta kişisel temasta bulunduğunun belli olmadığına dikkat çekildi.

Dakikalar sonra Beyaz Saray'dan da doğrulama geldi, yapılan açıklamada O'Brien'ın hafif koronavirüs semptomları gösterdiği belirtildi. Trump'ın ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence'in virüse maruz kalma riski altında bulunmadığı vurgulandı.

Öte yandan O'Brien, ABD'de şimdiye kadar hastalığa yakalanan en üst düzey görevdeki isim oldu.

Daha önce Trump'ın yakın çevresinde görev yapan ordu görevlilerinden birisine, kızı Ivanka Trump'ın kişisel asistanına ve Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'a koronavirüs teşhisi konmuştu.