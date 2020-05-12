Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı: Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, "Kesinlikle, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var" iddiasında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, "Kesinlikle, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var. Virüsün bir canlı hayvan pazarından çıktığını söylüyorlar. Her iki durumda da bu Çinliler için iyi bir şey olmaz" dedi.

O'Brien, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çin'e yönelik Kovid-19 konusunda yapılacak bir soruşturma için zaman veremeyeceğini vurgulayan O'Brien, şöyle konuştu:

"Kesinlikle, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var. Virüsün bir canlı hayvan pazarından çıktığını söylüyorlar. Her iki durumda da bu Çinliler için iyi bir şey olmaz. Çin'deki canlı hayvan pazarlarında hayvanlara işkence ediliyor ve buradaki durum çok pis. Buralara ilişkin videoları izlerseniz, durumun ne kadar hayret verici ve korkunç olduğunu görürsünüz."

Virüsün laboratuvarda çıktığı iddialarına ilişkin ellerinde kanıt olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren O'Brien, "Bu virüsün Vuhan'dan geldiğini biliyoruz" açıklamasını yaptı.