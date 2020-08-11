ABD Başkanı Trump, güvenlik ekibi tarafından basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elemanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Güvenlik ekibi tarafından basın toplantısından çıkarılan Trump, Beyaz Saray dışında bir silahlı saldırı meydana geldiğini ve şüphelinin vurularak hastaneye kaldırıldığını açıkladı https://t.co/o3CqUH8Vie pic.twitter.com/RbZgZlhBbR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2020

Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gözüküyor" dedi. Trump, gazetecilere "Şaşırdınız. Ben de şaşırdım. Bence oldukça sıradışı. Benimle hiçbir ilgisi olmayabilir" dedi.

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. NBC, bir Gizli Servis mensubunun 17. Cadde yakınlarındaki Lafayette Park'ta bir şahsa ateş ettiğini bildirdi. Trump, olayla ilgili daha kapsamlı bir brifingin daha sonra kolluk kuvvetlerinden geleceğini dile getirdi.