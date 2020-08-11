ABD polisinden 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe

ABD’nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuğun polis tarafından ellerine ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.

Ailenin avukatı servis etti

Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor.

Görüntüler yayınlandığı anda ABD’de büyük tepkilere neden oldu. 2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan engelli küçük çocuğu korkutarak ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6 — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020​

Aileden polise dava

Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını belirtti. Eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti.

Polisin ise, olaydan ötürü çocuğu suçladığı ve "Beni bunu yapmaya zorlamandan nefret ediyorum. Konu şu ki, bir hata yaptın. Şimdi onu öğrenmenin ve bu vesileyle büyümenin zamanı, aynı hatayı bir daha tekrar etme” ifadelerini kullandığı görüldü.