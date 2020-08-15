‘Pentagon, UFO araştırmaları için çalışma grubunu kuracak’

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Hava Kuvvetleri pilotlarının karşılaştığı tanımlanamayan uçan cisimleri (UFO) araştırmak için bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdiği belirtildi.

CNN, Pentagon’daki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist, resmi olarak önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen çalışma grubuna nezaret edecek” diye bildirdi.

Haberde, geçen temmuz ayında, tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili endişelerinin ABD Kongresi’nde dile getirildiği hatırlatıldı. Kongre üyeleri, bu cisimlerin Dünya menşeili ve “potansiyel düşmanların” casusluk aracı olabileceğini dile getirdi.

ABD’de, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana UFO araştırmaları için birkaç kez çalışma grupları oluşturulmuştu.

Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları UFO görüntülerini nisan ayında yayınlamıştı.