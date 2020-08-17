Trump: ABD Başkanı, birinci sınıf satranç oyuncusu Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olmalı

Trump, Fox News'a şu değerlendirmelerde bulundu:

* Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı.

* Geçen hafta dünya liderleri beni arayıp Erdoğan'ın hakkından gelmemi rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. Hayır. Senin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun," ki bu doğru.