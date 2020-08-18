ABD, eski CIA çalışanını 'Çin'e gizli bilgi verdiği' suçlamasıyla gözaltına aldı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Alexander Yuk Ching Ma'nın, 14 Ağustos'ta "üst düzey istihbarat bilgilerini Çinli yetkililere vermek" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hong Kong doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililer ile aralarında ticari anlaşmaların da olduğu "üst düzey gizli bilgileri" paylaştığı vurgulandı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'yi vurmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmış, ABD Çin'e çeşitli yaptırımlar getirmişti.