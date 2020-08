ABD Başkanı Trump'ın ablasının ses kayıtları ortaya çıktı: Trump hakkında 'prensipleri olmayan bir yalancı' demiş

ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin ablası Maryanne Trump Barry'nın sarf ettiği sözler, yeğeni Mary Trump tarafından gizlice kaydedildi. Yeğen Trump'ın amcası Donald Trump ile ilgili dikkat çekici iddiaların olduğu kitap büyük tartışmalara sebep oldu.

Amerikan basını tarafından yayınlanan ses kaydına göre, abla Trump ABD Başkanı olan kardeşi için "Onun bu tweetleri ve yalanları, Tanrım. Bu sahtekarlık ve acımasızlık" diyor. Abla Maryanne Trump söz konusu kayıtta ayrıca, kardeşi Donald Trump'ın üniversite sınavlarında kendisi yerine bir başka arkadaşını sınava soktuğunu da iddia ediyor.

Trump'ın ABD Başkanı olmaya uygun olmadığını ve Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ı desteklediğini söyleyen yeğen Mary, abla Maryanne Trump Barry'nin söz konusu ifadelerini 2018-2019 yılları arasında yaptığı yüz yüze görüşmelerde kaydettiğini belirtiyor.

Bahsedilen görüşmelerde, abla Maryanne Trump Barry, kardeşi Donald Trump için 'acımasız' kelimesini kullanıyor: "Onun bu tweetleri ve yalanları, Tanrım. Bu sahtekarlık ve acımasızlık. Serbestçe konuşuyorum, ama biliyorsun. Hikayelerin değişmesi. Hazırlıkların eksikliği. Yalanları."

Eski bir federal yargıç olan abla Maryanne Trump Barry, kardeşi ile arasındaki anlaşmazlıklara dair şimdiye dek hiç açık bir şekilde açıklama yapmamıştı. Ancak ses kayıtlarının gösterdiklerine göre, iki kardeş arasındaki anlaşmazlık 1980'li yıllarda abla Maryanne'in Trump'tan bir iyilik istemesi ve sonraki yıllarda Trump'ın bu iyiliği ablasının başarısında payı olduğu yönünde kullanmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Kayıtlara göre abla Maryanne, "Bu tamamen sahtekarlık ve gaddarlık. Donald gaddar biri" diyor.

Gizli ses kaydında, Maryanne Trump, 'prensipleri olmayan bir yalancı' dediği kardeşinin göçmen politikasını da eleştiriyor ve "Tek yapmak istediği kendi tabanına sevimli görünmek" diyor.

Trump, üniversite sınavına kendisi yerine başkasını mı soktu?

Ortaya atılan iddialar arasında en dikkat çekici olan ise, Donald Trump'ın kendisinin yerine üniversite giriş sınavına girmesi için birine para ödediği iddiası. Abla Maryanne'in 1 Kasım 2018'de dile getirdiği belirtilen ifadeler şöyle:

Maryanne Trump Barry: (Donald Trump) Fordham'a bir yıl gitti (aslında iki yıl) sonrasında Pensilvanya Ünviersitesi'ne girdi çünkü sınava kendisinin yerine başkasını soktu.

Mary Trump: Yok artık!

Maryanne Trump Barry: Üniversiteye giriş sınavı ya da bir başka sınav... Ben buna inanıyorum. Hatta (sınava giren kişinin) ismini bile hatırlıyorum. Joe Shapiro'ydu.

Washington Post'un haberine göre Mary Trump daha sonra, Donald Trump'ın yerine sınava giren kişinin Joe Shapiro olmadığını, söz konusu kişinin kim olduğunun halen bilinmediğini söyledi.

Mary Trump, halasını kayıt altına alma sebebinin, kitabında yer verdiği iddialarla ilgili olarak kendisini yasal güvence altına almak olduğunu savundu. Yeğen Trump'ın yazdığı kitap, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok Fazla ve Hep Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adını taşıyor.

İddialara Beyaz Saray'dan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'dan yayınlanan açıklamada, "Her gün bir başka şey, kimin umurunda. Kardeşimi özlüyorum, ve Amerikan halkı için çok çalışmaya devam edeceğim. Herkes desteklemiyor olabilir, ancak sonuçlar ortada. Ülkemiz çok yakında, daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olacak" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray, daha önce Mary Trump'ın kitabında yer alan, Donald Trump'ın üniversite sınavına kendisi yerine bir başkasının girdiği iddialarına "saçmalık" ve "tamamen yanlış" yanıtlarını vermişti.