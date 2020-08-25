ABD Posta Servisi'nden 'oy pusulaları gerektiği gibi muhataplarına ulaştırılacak' sözü

ABD Posta Servisi (USPS) Başkanı Louis DeJoy, Başkan Donald Trump yönetiminin 'posta yoluyla oy kullanılmasını' engellemek gibi bir çabası olmadığını ve oy pusulalarının muhataplarına ulaşması için tüm imkanlarını kullanacaklarını açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması tartışmalarının odağında yer alan USPS'nin Başkanı Louis DeJoy, geçen hafta Senato İç Güvenlik Komisyonu'nda verdiği ifadenin ardından, bugün de Temsilciler Meclisi Denetleme Komisyonu'ndaki vekillerin karşısına çıktı.

DeJoy, 'posta yoluyla oy kullanılmasına' karşı çıkan Trump'ın pusulaların gönderilmesini engellemek amacıyla USPS'i kullandığı iddialarını reddederek, "Açık konuşmak gerekirse, sorumluluğunu taşıdığımız şekilde oy pusulalarının gerektiği gibi muhataplarına ulaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" sözünü verdi.

Seçimlerden önce mavi posta toplama kutuları ve posta işleme makinalarının kaldırılması için talimat verdiği iddialarını da yalanlayan DeJoy, "Bu talimatları vermiştim ancak, seçim pusulaların iletilmesi sözümüze zarar vermemesi için bu eylemleri seçim sonuna kadar erteledik" dedi.

DeJoy, oturumda Cumhuriyetçi Parti'ye büyük bağışlarda bulunduğunu ancak buna rağmen 'bağımsız' bir USPS başkanı olduğunu da savundu.

Kaldırılan posta ayırma makinalarının tekrar getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine ise DeJoy, "Hayır bu makinaları geri getirmeyeceğiz" dedi.

Trump'tan Demokratlara 'hilekarlık' suçlaması

Öte yandan Temsilciler Meclisi'ndeki oturumun devam ettiği saatlerde ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan tepki gösterdi.

Trump, "Radikal solcu Demokratlar, Posta Ofisi'yle ilgili yaptığı oturumlarda, talep etmedikleri halde 51 milyon kişiye gönderilen oy pusulalarının sonucunda olacak hile için Cumhuriyetçileri suçlamaya çalışıyor. Onlar büyük bir keşmekeş için masayı kuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

All the Radical Left Democrats are trying to do with the Post Office hearings is blame the Republicans for the FRAUD that will occur because of the 51 Million Ballots that are being sent to people who have not even requested them. They are setting the table for a BIG MESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2020

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