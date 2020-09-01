FBI uyarısı: Chicago'da sokak çeteleri, zanlıya silah çektiğini gördükleri her polisi öldürmek üzere ittifak kurdu

FBI'ın Chicago polisini 35'den fazla sokak çetesini zanlıya silah doğrulttuğunu gördükleri her polisi memurunu buldukları yerde öldürmek üzere pakt kurdukları yönünde uyardığı belirtildi.

ABD, beyaz polisin silahsız siyah George Floyd'u boğarak öldürdüğü, Jacob Blake'i sırtından yedi kez vurarak felç ettiği sistemi protesto edenlerle aşırı sağcı örgütlerin çatışmalarına sahne olurken, suç oranlarının yüksekliğiyle dikkat çeken Illinois eyaletinin Chicago kentinden düşündürücü bir haber geldi.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Chicago polisini, '35'den fazla sokak çetesinin, zanlıya silah doğrulttuğunu gördükleri her polisi memurunu buldukları yerde öldürmek üzere pakt kurdukları' yönünde uyardığı belirtildi.

ABC kanalının yerel uzantısı ABC7 I-Team'in haberine göre Chicago kolluk kuvvetlerine gönderilen FBI durum istihbarat raporunda polis memurlarını sokak ortasında vurmaya yönelik olası bir çoklu çete paktına dair uyarıda bulunuldu.

You cannot,through systemic racism kill black people and not expect retaliation.......long overdue!!!!!



FBI says dozens of Chicago street gangs formed ‘pact’ to kill any cop seen drawing weapon on suspect – report — RT USA News https://t.co/STI22KQLf8 — Zenzele Bryan Ngwenya (@Raszen) September 1, 2020

Haberde FBI uyarısında "Bu çete fraksiyonlarının üyeleri resmi görevlerini ifa eden polis memurlarını etkin şekilde arıyor ve filme çekiyor. Bunun amacı, polis memurunu herhangi bir kişiye silahını doğrulturken ve müteakip olay yerinde vurmayı filme kaydederek ulusal medyanın dikkatini çekmek" denildiği aktarıldı.

İttifakta 'Latin Kings', 'Vice Lords', 'Almighty Black P. Stone Nation' ve ondan ayrılan İslamcı kanadı 'El Rukn' gibi çok bilinen çeteler de var. Bunların hepsinin daha önce 'the People Nation' (Halk Ulusu) isimli bir ittifakın parçası olduğu belirtildi.

26 Ağustos 2020 tarihli FBI uyarısında, kaynağın, sınırlı bilgi veren ve güvenilirliği kesinleşmeyen bir irtibat olduğunun dile getirilmesi, bunun polisin sokaktaki kaynaklarından biri olduğu şeklinde yorumlandı.

Şimdiden 51 polis memuru vuruldu

Chicago Polis Teşkilatı Amiri David Brown, gazetecilerin FBI uyarısıyla ilgili sorularını doğrudan yanıtlamazken, 'polis memurlarının şehide kanunsuzluk hissiyatıyla karşı karşıya olduğunu, bunun bir işaretten çok daha fazlası olduğunu, bir yılda 51 polis memurunun vurulmasının Chicago tarihinde önceki yılların dört katına çıkılması anlamına geldiğini' söyleyerek ekledi:

"Dolayısıyla insanların polise zarar vermek istediği imasının çok ötesinde bir durum var."

ABC uzantısına CPD tarafından yapılan açıklamada da 'teşkilatın çocuk çetelerinin oluşturduğu tehdidin bilincinde olduğu ve tüm tehditleri ciddiye alıp memurları güvende tutmak için gerekli önlemleri aldığı' ifade edildi.

Kan gövdeyi götürüyor

İsyan havasındaki protestolarla sarsılan şehirlerden biri olan Chicago'da sadece geçen haftasonu 2'si polis 55 kişi silahla vuruldu, bunlardan 10'u öldü. Önceki haftasonu vurulan sayısı 66, ölen sayısı 5'ti.