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    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)

    Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ABD'nin yaptırım kararına kınama: Emsali görülmemiş ciddi bir saldırı

    © REUTERS /
    ABD
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    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Başsavcı Fatao Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırım kararını kınadı. Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'yi adaleti engellemeye çalışmakla itham etti.

    Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik bugün uygulanmaya başlayan ekonomik yaptırımlarının, mahkemeye ve hukukun üstünlüğüne karşı "emsali görülmemiş ciddi bir saldırı" teşkil ettiği kaydedildi.

    UCM'ye Taraf Ülkeler Konseyi Başkanı O-Gon Kwon, yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını reddettiklerini belirtti.

    Kwon, mahkemeyi ve çalışanlarını hedef alan saldırılara karşı taraf ülkeleri Mahkemeye olan desteği artırmaya davet etti.

    İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'yi adaleti engellemeye çalışmakla itham etti

    İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin, Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatao Bensouda ve diğer üst düzey yetkililere yönelik yaptırım kararıyla adaleti engellemeye çalıştığını bildirdi.

    İnsan Hakları İzleme Örgütünün internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Trump yönetiminin eylemi, dünyanın en kötü suçları için adaleti engellemeye çalışıyor" ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, yaptırım kararının, dünyanın en kötü suçlarının kurbanlarına yönelik "korkunç bir saygısızlık" olduğu belirtildi.

    Açıklamada sözlerine yer verilen, örgütün Uluslararası Adalet Programı Direktörü Richard Dicker, "Trump yönetiminin, ciddi uluslararası suçlar için adalet arayan yetkililere karşı, sözde teröristler ve uyuşturucu çetesi liderleri için düzenlenen yaptırımları kullanması, ABD'nin işkenceyi kovuşturmadaki başarısızlığını daha da büyütüyor" ifadesini kullandı.

    ABD'nin Afganistan'daki savaş suçlarını soruşturan UCM yetkililerine yaptırım kararı

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını soruşturdukları gerekçesiyle UCM Başsavcısı ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

    UCM, Mart'ta ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi vermiş ve bu adım ABD yönetiminin tepkisini çekmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 11 Haziran 2020 tarihli kararnameyle, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.

    İnsanlığa karşı savaş suçu ve soykırım işleyenlerin yargılandığı UCM, 2002'de BM anlaşması olan Roma Statüsü ile kuruldu. Şimdiye kadar 123 ülke, Roma Statüsü'ne imza atıp UCM'ye taraf olurken ABD, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler UCM'ye taraf olmadı.

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    Etiketler:
    İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Savaş suçu, Afganistan, ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
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