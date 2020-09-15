Trump: Rusya, Biden'ın kazanmasını istiyor

Fox News televizyonuna demeç veren Trump, yaklaşım başkanlık seçimleri öncesi Rusya'nın kimi desteklediğine dair görüşünü paylaştı.

Trump, "Rusya muhtemelen Biden'ı istiyor. Zira bakınız, hiç kimse Rusya'ya karşı benden daha sert olmadı. Kuzey Akım-2 boru hattında, askeri alanda durum böyle" ifadelerini kullandı.

ABD başkanlık seçimleri, 3 Kasım'da yapılacak. ABD'yi bir daha yönetmek isteyen Cumhuriyet Partili Trump, 77 yaşındaki Demokrat aday Joe Biden'la yarışacak.