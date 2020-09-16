Koronavirüsün kendiliğinden çekip gidebileceğini savunan Trump, 'Sürü zihniyeti geliştireceksiniz' dedi

ABC News'un 'kent meclisi toplantısı' formatındaki programında Trump seçmenlerin soruları karşısında zorlandı. Koronavirüsün aşı olmasa bile kendi kendine çekip gideceğini savunan ABD Başkanı, "Ama pek çok ölümle" itirazı üzerine "Sürü zihniyeti benzeri geliştireceksiniz. Sürü gelişimi olacak ve bu gerçekleşecek" dedi.

ABD'de ünlü gazeteci Bob Woodward'ın Başkan Donald Trump'la mülakatlarına yer verdiği kitabının ardından bizzat Trump'ın ABC News kanalında seçmenlerin sorularına verdiği cevapların, 3 Kasım seçimlerinin gidişatını belirleyebileceği yorumları yapılıyor. Zira yandaş Fox News kanalında bile Trump'ın performansı "ABC, Başkan'ı pusuya düşürüp bozguna uğrattı" diye değerlendirildi.

George Stephanopoulos'un moderatörlüğünde 'kent meclisi toplantısı' denilen formatta seçmenlerin söz alıp soru yönelttiği programda, Trump kendini aştı.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele icraatlarını savunan Trump, ABD'deki halk sağlığı kurumlarının aday aşılara onay için önce güvenli olduğundan emin olmak gerektiği uyarısına rağmen "Aşı sahibi olmaya çok yakınız. Gerçeği bilmek isterseniz, önceki yönetimin aşı çıkarması tüm onay süreci yüzünden belki bir yıl alırdı. Ve bizim çıkarmamıza birkaç hafta var. Üç ya da dört hafta olabilir" dedi.

Woodward'ın son kitabında ifşa ettiği üzere havadan bulaşarak öldürücü olduğunu bildiği halde koronavirüsü neden önemsiz gösterdiği sorusu üzerine "Önemsiz göstermedim. Aslında pek çok açıdan eylem bakımından fazla önem gösterdim. Eylemlerim çok güçlü oldu" diyen Trump, diğer yandan virüsün 'kaybolup gideceğinde' ısrar etti.

"Aşısız da çekip gidecek ama aşıyla çok daha hızlı çekip gidecek" diyen Trump, Stephanopoulos'un "Virüs, aşısız kendi kendine çekip gidecek mi" diye çıkışması üzerine "Elbette. Belirli bir süre sonra" diye karşılık verdi. Moderatörün "Ve pek çok ölümle" diye itirazı üzerine ABD Başkanı'nın ağzından "Sürü zihniyeti benzeri geliştireceksiniz" sözü çıktı.

Aralıkta Çin'de başlayan pandemiye mart ayında hazırlıksız yakalanan ABD gibi ülkelerden biri olan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, ilkin, bilim insanlarına danıştıklarını ve sürü bağışıklığı yaklaşımını, yani yeterince sayıda insan bağışıklık kazandığında enfeksiyonun duracağı varsayımını benimsediklerini açıklamıştı. Böylece Britanya Avrupa'da koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında birinci sıraya yerleşirken, Başbakan enfekte olup ölümden döndükten sonra sürü bağışıklığı yaklaşımını bırakmıştı.

he doesn't know the difference between herd immunity and herd mentality pic.twitter.com/n2iewe1j4g — Timothy Burke (@bubbaprog) September 16, 2020

'Sürü zihniyeti' derken yakın arkadaşı Johnson'ın 'sürü bağışıklığı' yaklaşımına atıf yaptığı sanılan Trump, ne demek istediğini açıklamaya çalışırken İngilizcenin sınırlarını aştı:

"Sürü gelişimi olacak ve bu gerçekleşecek. Bu gerçekleşecek, ama bence aşıyla çok hızlı geçip gidecek. Ama bence gerçekten köşeyi dönmekteyiz."

Donald Trump battles the English language in an attempt to let voters know he now supports herd immunity (3 million US deaths) as the solution to COVID:



“You’re going to develop, you’re going to develop herd mentality; it’s going to be, going to be herd developed.” https://t.co/vJVp0kcyFF — Joe Scarborough (@JoeNBC) September 16, 2020

Kamuoyunun önüne maske takarak çıkmadığı için eleştirilen Trump, maske takmayı ve sosyal mesafeye uymayı reddeden ve çoğunluğu kendi Cumhuriyetçi Partisinin taraftarı olan kesimleri de savundu. Trump "Pek çok insan maske takmıyor ve maskenin iyi olduğunu düşünmüyor" deyince, Stephanopoulos "Kim bu insanlar" diye sordu.

"Garsonlar" yanıtını veren ABD Başkanı, servis yapanların sürekli elleriyle maskeleriyle oynadıklarını gördüğünden söz ederek şöyle konuştu:

"Onları suçlamıyorum. Sadece olanı söylüyorum. Maskeyle oynuyorlar. Dolayısıyla maske işi bitmiştir, önce maskeye, sonra tabağa dokunuyorlar ve bu iyi bir şey olamaz."

After Pres. Trump claims "a lot of people think the masks are not good," @GStephanopoulos asks: "Who are those people?"



"Waiters," Trump responds, saying he's seen servers constantly touching their face masks.



More from the special @abc2020 town hall: https://t.co/novyV8AWRR pic.twitter.com/25KVhP1zrk — ABC News (@ABC) September 16, 2020

Kovid-19'un merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD'de bugüne dek yaklaşık 6.6 milyon vaka ve 200 bin ölüm kayıtlara geçti. Bu, dünyadaki vaka sayısının yüzde 20'sine tekabül ediyor, oysa dünya nüfusunun sadece yüzde 4'ü ABD'de yaşıyor.