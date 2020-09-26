ABD medyası: Pentagon donanmanın gücünü kökten artırmayı planlıyor

Defense News portalının haberine göre Pentagon, donanmanın gücünü kökten artırmak için askeri gemi sayısını 540’a çıkarmayı planlıyor.

Defense News’un atıfta bulunduğu ‘Geleceğin Deniz Kuvvetleri’ araştırmasına göre Amerikan donanmasının, daha fazla savaş gemisi ve daha az uçak gemisi ile daha hafif hale getirilmesi planlanıyor. Buna göre ABD Deniz Kuvvetleri, yeni insansız gemilere ve denizaltılara, ayrıca geniş bir lojistik ağına sahip olacak.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in de donanmanın güçlendirilmesi konusuna değindiğini, ancak daha düşük rakamlar dile getirdiği belirtilen haberde, bakanın sözlerini şöyle aktardı:

“Belirlenen sürelerde ve bütçeye uygun olarak inşa edilecek olan 350’den fazla insanlı ve insansız gemiden oluşan dengeli bir kuvvet olacak.”

Habere göre Esper, kişilerin kontrol edeceği, ancak muharebe senaryosuna bağlı olarak tamamen bağımsız olarak kullanılabilecek gemileri inşa etmenin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.