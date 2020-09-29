Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli

Biden, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" açıklamasının yer aldığı haberi alıntılayarak Trump yönetiminden iki talepte bulundu.

Biden, "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli" ifadelerini kullandı.

With casualties rapidly mounting in and around Nagorno-Karabakh, the Trump Administration needs to call the leaders of Armenia and Azerbaijan immediately to de-escalate the situation. It must also demand others — like Turkey — stay out of this conflict. https://t.co/C41YKEGTyA — Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020

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