ABD'de siyah Amerikalı Breonna Taylor'un öldürülmesinde dahli olan polis emekliliği için bağış toplamaya başladı

Siyah Amerikalı Breonna Taylor'un evinin basılarak öldürülmesi olayına karışan polislerden biri, aldığı tehditlerden dolayı meslekten ayrılmak istediğini söyleyerek, emekliliği için bağış kampanyası başlattı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde, mart ayında siyah Amerikalı Breonna Taylor'un evinin basılarak öldürülmesi olayına karışan polislerden Myles Cosgrove, tehditler aldığını ve meslekten ayrılmak istediğini duyurdu.

Courier Journal'da yer alan habere göre Cosgrove'un ailesi, 75 bin dolar toplamayı amaçlayan online bir kampanya başlatarak, "Son zamanlarda Myles'ın Louisville Metropol Polis Departmanı'nda topluma hizmet eden konumuna güvenli bir şekilde geri dönmesinin imkansız olacağı anlaşıldı" açıklamasında bulundu.

Haberde, perşembe akşamı itibarıyla kampanya kapsamında 40 bin dolardan fazla para toplandığı bilgisi yer aldı.

The family of Myles Cosgrove is raising money to help Cosgrove retire, siting safety concerns. https://t.co/u0jpQMHn3J — WFMY News 2 (@WFMY) October 1, 2020

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyah Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'un dairesine 10 kez 'körü körüne' ateş ettiği gerekçesi ile haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.