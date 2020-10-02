Melania'nın 'Trump'ın göçmen politikasının suç ortağı olmakla' suçlayanlara ağır argo lanet okuduğu ses kaydı yayımlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi hakkında 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' (Melania ile Ben: First Lady ile Arkadaşlığımın Yükselişi ve Düşüşü) isimli kitap yayımlayan eski dostu ve başdanışmanı Stephanie Winston Wolkoff'un elindeki ses kayıtları medyaya yansımaya başladı.

CNN'de yayımlanan ses kaydında first hanımefendinin, başkan kocasının ABD-Meksika sınırından giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayırma ve toplama kamplarına koyma politikası yüzünden kendisinin de eleştirilmesinden yakınırken ağır argo sözler sarf ettiği duyuluyor.

Melania Trump, "Canımı dişime takarak çalışıyorum... kimin umurunda... bana kahrolasıca bir rahat verin" anlamına gelen "I'm working my ass off… Who gives a fuck... Give me a fucking break" diyor.

Donald Trump'ın Meksika sınırını yasadışı yollardan geçen aileleri çocuklarından ayırma politikası ile Noel hazırlıkları gibi ABD Başkanı'nın eşinin geleneksel görevlerini yerine getirmesi noktasında kendisine yöneltilen eleştirilerden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Melania, şöyle konuşuyor:

"Diyorlar ki, suç ortağıyım. Onunla (Başkan Trump) aynıyım, onu destekliyorum, yeterince konuşmuyorum, yeterince yapmıyorum."

"Ben neredeyim? Canımı dişime takarak çalışıyorum, (Beyaz Saray'ı) Noel malzemeleriyle süslemek için, biliyorsun, Noel süslemeleri ve dekorasyonu kimin umurunda? Ama benim bunu yapmam gerekiyor, değil mi?"

"Tamam, o zaman bununla uğraşıyorum. Ve diyorum ki, ben Noel planlaması üzerinde çalışıyorum. Ve onlar diyor ki, ama ailelerinden koparılan çocuklar ne olacak?"

"Bana kahrolasıca bir rahat verin. Bunları söyleyenler Obama yaptığında nerelerdeydi?"

"Gidemiyorum. Göçmen çocukları anneleriyle yeniden bir araya getirmeye çalıştım. Şansım yoktu, sürecin işlemesi ve kanun yoluyla ilerlemesi gerekiyor."

"(Ailelerinden alınan çocukların gözetim merkezlerinde uygun şartlarda misafir edildiğini savunarak) Çocuklar, 'Vay be kendi yatağım mı olacak? Yatakta mı uyuyacağım? Giysilerim için bir dolabım olacak mı?' diyor. Bunu duymak çok üzücü ama kendi ülkelerinde buna sahip değillerdi, yerde uyuyorlardı. Orada güzelce bakılıyorlar. Ama biliyorsun, evet, ebeveynleriyle değiller, üzücü. Ama buraya tek başlarına, yasa dışı yollarla geldiklerinde bir şeyler yapmalısın."

First lady'nin Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham, eski başdanışman Stephanie Winston Wolkoff'un ses kaydını yayımlamasının 'ifşa etmeme sözleşmesinin bilerek ihlali' olduğunu açıkladı.

Grisham, 2018 tarihli ses kaydının yayımlanmasının zamanlamasına dikkat çekerek, 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi medyaya sunulmasının manidar olduğuna işaret etti.