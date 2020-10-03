ABD’den Belarus’a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında bir dizi güvenlik görevlisinin de bulunduğu 8 Belaruslu yetkiliye karşı yaptırım kararı alındığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Belarus Merkez Seçim Komitesi Sekreteri Elena Dmuhaylo, İçişleri Bakanı Yuriy Karayev ve yardımcısı Yuriy Nazernko olmak üzere 8 Belaruslu yetkiliyi ‘kara listeye’ aldı.

Yaptırım listesine ayrıca içişleri bakan yardımcıları Hazalbek Atabekov ve Aleksandr Barsukov, Minsk Özel Tim Polis Başkanı Dmitriy Balaba, Merkez Seçim Komitesi Başkan Yardımcısı Vadim İpatov ve Minsk Emniyet Müdürü İvan Kubrakov dahil edildi.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazanması sonrası muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıkmıştı.