Biden'dan 'Ayasofya' çağrısı

ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, yaptığı açıklamada, NATO'nun Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi azaltma çabalarına destek verdiğini söylerken, tansiyonu düşürme yolunda atılan diplomatik adımların ve kurulan mekanizmaların doğru adımlar olduğunu belirtti.

Biden yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi, Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı yaparak diplomasinin başarılı olması için alan yaratmalıdır" dedi. Ayasofya hakkında da açıklamalarda bulunan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cami kararını tersine çevirmesi çağrısında bulundu. Biden "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını tersine çevirmeye ve bu değerli eseri eskiden olduğu gibi müze statüsüne döndürerek Ortodokslar da dahil herkes için eşit erişim sağlaması için çağrıda bulunuyorum" açıklamasını yaptı.