Trump: Yaşlılara Kovid-19 aşısını ücretsiz olarak sunmayı planlıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Fort Myers'te seçmenlere hitap ederek, Kovid-19 aşısını hızlı bir şekilde tedarik etmeye yönelik çabasını sürdürdüğünü ve kamu ve özel sektörün aşıyı yaşlı yurttaşlara ücretsiz olarak sunma amacıyla ortaklığa gittiğini belirtti.

Trump, yaptığı açıklamada yönetiminin, bu amaçla CVS ve Walgreens şirketleriyle ortaklık kurduğunu ve aşıların ücretsiz olarak kullanılmak üzere huzurevlerine dağıtılacağını kaydetti.

JUST ANNOUNCED: We have finalized a partnership with @CVSHealth and @Walgreens to deliver the Coronavirus vaccine, when approved, directly to nursing homes—at no cost to seniors! pic.twitter.com/VnDERNsZ9v — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2020

Ülkede 218 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgına, yönetimi tarafından verilen yanıtın doğru olduğunu savunan Trump, yıl sonu ya da daha erken bir tarihte 100 milyon doz aşı tedarik etme taahhüdü verdi.

"ABD'deki 54 milyon yaşlının Çin virüsünün en ağır yükün taşıdığının farkındayım" diyen Trump, "Birçok yaşlı Amerikalı aylarca tecrite katlandı; düğünler, doğum günleri, mezuniyetler, kilise ve aile toplantılarını kaçırdı" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bugün Amerika'nın yaşlılarına mesajım iyimserlik, güven ve umuttur. Fedakarlığınız boşuna değildi. Tünelin sonundaki ışığa yaklaştık" diye kaydetti.