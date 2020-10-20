ABD: START-3'ün uzatılması için Rusya'yla en kısa sürede görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin, nükleer silahlar konusunda ilerleme kaydetme isteği nedeniyle Rusya'ya minnettar olduğunu ve Moskova'yla hemen görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Geçerliliğini koruyan tek nükleer anlaşma olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) sona ermesine çok kısa bir zaman kala Rusya ile ABD arasındaki karşılıklı açıklamalar sıklaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın nükleer savaş başlıklarının dondurulması konusunda yükümlülük üstlenmeye hazır oldukları açıklamasına cevaben ABD Dışişleri, bu yönde bir isteği olması nedeniyle Moskova'ya minnettar olduklarını duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Ortagus, "Nükleer silahların kontrolü konusunda ilerleme sağlama istekleri nedeniyle Rusya'ya minnettarız. ABD, anlaşmaya son halini vermek için en kısa sürede buluşmaya hazır. Rusya'nın diplomatlarına bu yönde yetki vereceğini umuyoruz" dedi.

START-3 Anlaşması'nın bir yıl süreyle uzatılmasını öneren Rusya, bu süre zarfında mevcut nükleer savaş başlıklarının sayısının dondurulmasına dair ABD'ye birlikte siyasi yükümlülük üstlenmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.