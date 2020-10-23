ABD'den İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ne yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrej Mescidi ve iki Hizbullah yetkilisine yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrej Mescidi'yi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla irtibatı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki üst düzey Hizbullah yetkilisine de yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan Hizbullah yetkilileri Nebil Kauk ve Hasan el-Bağdadi'nin, örgütün Merkez Konseyi üyesi oldukları ifade edildi.

ABD yönetimi, geçen yıl İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etmişti.