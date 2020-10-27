CNN: ABD İç Güvenlik Bakanlığı seçimler sonrasındaki olası bir kargaşaya hazırlanıyor

CNN’in haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 3 Kasım’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde olası protestolar için hazırlanıyor.

Bakanlığa bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruması’nda yoğun hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’dan üst düzey bir yetkilinin iddiasına göre, kurum personelini hazır durumda bekletirken, Gümrük ve Sınır Koruması, düzenli olarak personelini eğitiyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Vekili Ken Cuccinelli, “Gerektiği takdirde harekete geçmek için ekiplerimiz hazır” dedi. Cuccinelli, herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşeceğine işaret eden belirli bir istihbarat da almadıklarını ekledi.