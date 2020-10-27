Siyah Yaşamlar Önemlidir protestoları Philadelphia'da: Bıçaklı siyah erkeğin öldürülmesinin ardından polis hedef alındı

Polisin üzerine bıçakla yürüyen, ancak annesi tarafından durdurulmaya çalışan 27 yaşındaki siyah genci 14 el ateş ederek öldürdüğü Philadelphia'da kaos çıktı. Barışçı protestolar polise yönelik saldırılara dönüşürken, bir kamyonetin polise çarpıp kaçması da görüntülendi.

Beyaz polisin silahsız siyahları öldürmesine yönelik protestoların isyan rüzgarları estirdiği ABD'de bu kez Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kenti karıştı.

Complete chaos in Philadelphia right now. pic.twitter.com/7oRce1xe3p — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) October 27, 2020

Pazartesi günü silahlı bir kişiyle ilgili ihbar aldıklarını söyleyerek olay yerine giden iki polis memuru, üzerlerine bıçakla yürüyen 27 yaşındaki Walter Wallace Jr.'ı "Bıçağı bırak" diye uyardı.

'Put the knife down': Man shot, killed by police in West Philadelphia; incident captured on video https://t.co/TygSTfYDEN — Action News on 6abc (@6abc) October 27, 2020

Annesi tarafından durdurulmaya çalışan Wallace'ı polisin 14 el ateş ederek öldürmesinin ardından Philadelphia'da kaos çıktı.

Protests grip Philadelphia, leaving officers injured and stores damaged, after police kill a Black man https://t.co/voW3SeKUqn — The Washington Post (@washingtonpost) October 27, 2020

Babası: Neden elektro şok tabancası kullanmadılar?

Görüntülerde Wallace’ın annesinin polise ateş açmadan hemen önce "Oğlumu vurmayın" diye seslendiği duyulurken, babası "Oğlumun ruh sağlığı sorunları vardı. Onu neden vurdular? Annesi sakinleştirmeye çalışıyordu. Neden elektro şok tabancası kullanmadılar" tepkisini verdi.

Bu isyan Philadelphia sokaklarında yankılandı.

Here's our latest coverage from the police shooting of Walter Wallace Jr. and the ensuing protests in West Philadelphia last night. https://t.co/xOpeZEBTYm — The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) October 27, 2020

Pazartesi akşamı barışçı başlayan protestolar, polis ekipleriyle araçlarına saldırılara dönüştü.

Philadelphia police are outnumbered by hundreds of Black Lives Matter rioters. pic.twitter.com/q2jqvTsLnb — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 27, 2020

Polise çeşitli taş ve şişe gibi cisimler atıldı, polis araçları ateşe verildi.

Another shot of the police cruiser on fire earlier. #Philly Philadelphia, PA pic.twitter.com/KcUFcRZ8T0 — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 27, 2020

Polisin eylemcileri değil, eylemcilerim polis memurlarını kovaladığı sahneler yaşandı.

Hatta 52. sokak ile Walnut sokağı arasında mevzilenen polislerle yaşanan arbede sırasında hızla gelen bir kamyonetin bir polise çarpıp kaçmasının görüntüleri de paylaşıldı. Yerde hareketsiz yattığı görülen polis memurunun bacağının kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. En az 12 polis memurunun yaralandığı medyaya yansıdı.

Officer down. They just hit a cop with a car. #Philly Philadelphia, PA (clipped from @after_theaction live stream) pic.twitter.com/dy9H0sWxja — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 27, 2020

Şiddet olaylarına dükkanların yağmalanması eşlik etti.

Looters are systematically hitting up stores and vehicles as the city of Philadelphia burns. What started as peaceful protests for the fatal shooting of Walter Wallace Jr has turned into sheer chaos #Philly #phillyprotests #BLMprotest #WalterWallaceJr #BLM pic.twitter.com/46XNkrkDYp — OSI News (@osiworldnews) October 27, 2020

Wallace'ın öldürülmesine soruşturma: 'Tüm soruları cevaplandıracak'

Dün açıklama yapan Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw, Walter Wallace'ın öldürüldüğü yerin halkıyla görüşmek istediğini söyledi.

Siyah kadın polis şefi, "Olayın incelenmesi için soruşturma ekibi görevlendirdim. Olaya dair görüntülerin akıllarda birçok soruya neden olduğunun farkındayım. Mahalle sakinlerine söz veriyorum ki, yürütülen soruşturma, olay hakkındaki tüm soruları cevaplandıracak. Topluluğun öfkesini duyuyorum ve hissediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Jim Kenney de "Dualarım Walter Wallace'ın ailesi ve dostlarıyla birlikte. Trajik olayın videosunu izledim ve yanıtlanması gereken zor sorular olduğunu gördüm" açıklamasını yaptı.