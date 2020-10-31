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    Gazeteci Greenwald, kurucusu olduğu Intercept'ten 'Biden'ı eleştiren içeriğin sansürlendiği' gerekçesiyle istifa etti

    © REUTERS / Brian Snyder
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202010311043124904-gazeteci-greenwald-kurucusu-oldugu-interceptten-bideni-elestiren-icerigin-sansurlendigi/

    Snowden sızıntılarını yayımlamış ünlü gazeteci, kurucusu olduğu The Intercept'ten, başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Biden hakkındaki makalesinin sansürlenmek istenmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Greenwald, Trump'ın kaybetmesini isteyen editörlerin oğlu Hunter üzerinden Biden'ı eleştiren makalesine müdahale ettiğini söyledi.

    ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı gizli belgeleri kamuoyuna duyuran gazeteci olarak tanınan ve daha sonra bağımsız gazetecilik adına The Intercept'i kuran Glenn Greenwald, online medya kuruluşundan ayrıldığını duyurdu.

    The Intercept'in üç kurucusundan biri olan Greenwald, 'sözleşmesinde editoryal özgürlük hakkına yer verildiğini, ama bunun ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili adayı Joe Biden'ı eleştiren makale içeriklerini kaldırmasını talep eden editörler tarafından ihlal edildiğini söyledi.

    İddiaların ayyuka çıkması, 14 Ekim'de New York Post gazetesinin Hunter Biden'ın e-postalarını haberleştirmesi, ancak Twitter'ın e-postaların yasadışı ele geçirildiği ve doğruluğunun teyit edilemeyeceği gerekçesiyle haberi sansürlemesiyle oldu.

    Haberde, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve Ukrayna yönetimine baskı yapmak suretiyle bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden aldırdığı iddia edilmişti.

    Joe Biden ile oğlu Hunter Biden (Arşiv-2010)
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Joe Biden ile oğlu Hunter Biden (Arşiv-2010)

    Dün istifasıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapan Greenwald, sansürlenen makalenin, son dönemde ortaya çıkarılan e-postalara ve tanık ifadelerine dayandığını ve (eski ABD Başkan Yardımcısı) Biden'ın çalışma yöntemleriyle ilgili ciddi soru işaretleri uyandırdığını belirtti. 

    "Makalenin kurduğum medya kuruluşunda yayımlanmasını alenen engellemekle yetinmeyen bu Intercept editörleri, başka bir yerde basmak için sözleşmemde ayrıca bulunan hakkımı kullanmaktan kaçınmamı da talep etti" diyen Greenwald, şöyle devam etti:

    "Ancak kendi medya kuruluşum tarafından sansürlenmemin tuhaf manzarasına yol açan hastalıklı, bağnaz ve baskıcı zihniyet, sadece The Intercept'e özgü değildir."

    New York doğumlu ABD'li gazeteci, kamuoyuna istifa açıklaması yapmasının ardından sözkonusu makaleyi bastırdı.

    'Gerçek Skandal: ABD medyası, Joe Biden'ı (oğlu) Hunter’ın e-postalarından korumak için yalana başvuruyor' başlıklı makale, 'Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukrayna'daki çalışmaları' ve 'Biden ailesinin Çin'de peşinde koştuğu iş fırsatları' başlıklı haberlerde gündeme getirilen suçlamalar karşısında Demokrat Parti'nin başkan adayı ile 2020 seçim kampanyasının sessiz kalmasını eleştiriyor. 

    2013'te Snowden'ın sızdırdığı belgeleri yayımlamaya başladıktan sonra İngiliz gazetesi The Guardian'dan ayrılan ve aynı yıl Jeremy Scahill ve Laura Poitras ile birlikte The Intercept'i kuran Greenwald'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaya, The Intercept Genel Yayın Yönetmeni Betsy Reed, 'editoryal anlaşmazlıklar üzerinden öfke nöbeti geçirirken kendini kurban olarak gösteren yetişkin bir kişi' tepkisini gösterdi. 

    GYY Reed, "Glenn Greenwald'in eskiden olageldiği gazeteciye en büyük saygıyı duyuyoruz. Onunla birlikte son 6 yıldır yaptığımız çalışmaların çoğundan gurur duymaya devam ediyoruz. Kendi orijinal gazetecilik kökenlerinden uzaklaşan Greenwald'dir, The Intercept değil" açıklamasını yaptı. 

    Greenwald ise Intercept editörleri ile kendi arasında Biden makalesi konusunda yürütülen iletişimi, okurun sansürü işbaşında görmesi ve Intercept'in inkar açıklamalarıyla karşılaştırarak kendi kararını vermesi için yayımlama sözünü de tuttu.

    Buna göre Greenwald, kıdemli editör Peter Maass’ın değişiklik önerilerine "15 yıldır siyaset hakkında yazıyorum, ilk kez sansürleniyorum" tepkisini gösterirken, editör, kendisinin ve Reed'in 'taslağın temel sorununun Hunter Biden'ın e-postaları ile Joe Biden'ın yolsuzluğu arasında sıklıkla öne sürdüğü veya varsaydığı bağlantı olduğuna' inandığını öne sürdü. Bunun üzerine Greenwald gönderdiği e-postada şöyle dedi:

    "Burada olan biten çok net: Sen ve diğer editörler 5 gün içinde yapılacak seçimi kazanmasını çok istediğiniz adayla ilgili soru işaretleri yaratacağından makaleyi yayımlamak istemediğinizi açıkça söyleyemeyeceğinizi biliyorsunuz."

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