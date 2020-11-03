Trump, başkanlık seçimine saatler kala 'seni istemiyoruz' dediği 'Kral' James'i yandaşlarına hedef gösterdi

George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ırkçı adaletsizlik protestoları ve Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketine verdiği destekle dikkat çeken LeBron 'Kral' James, Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginin menzilindeydi.

ABD Başkanı, geçen ay Los Angeles Lakers formasıyla NBA şampiyonluk kupasını kaldıran dünyaca ünlü basketbolcunun 'maçlarını artık kimsenin izlemediğini, zira onun ne ülkeye ne de bayrağa saygı gösterdiğini' iddia etti.

'Saygısızlıkla' NBA maçlarının başında milli marş çalınırken polis zulmü ve ırkçı adaletsizliği protesto için diz çökme eylemine atıf yapan Trump, şöyle konuştu:

"Ya LeBron'a ne demeli? LeBron için çok kötü hissediyorum, çok kötü. (NBA finalinin şampiyonluk maçı izlenme oranı) yüzde 71 düştü, üstelik şampiyonluğa rağmen. Ben tek bir basketini bile izlemedim. Sıkıldım. Geri, ileri, geri, ileri. Neden mi? Onlar ülkemize saygı göstermediğinde, bayrağımıza saygı göstermediğinde, kimse izlemek istemiyor."

"Bayrağımıza ve marşımıza karşı gerçekten harika davranmalısın ve bunu yapmazsan biz de izlemeyeceğiz."

Trump is about to deliver a speech in Avoca, PA. Follow for a video thread. pic.twitter.com/46E559YZHs — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2020

Bunun üzerine mitingdeki kalabalığın LeBron James'in 'iğrençliğine' dair argo tezahürata başlamasıyla daha da coşan Trump şöyle devam etti:

"Bayrağımızı desteklemelisin. Bayrağımıza karşı gerçekten harika olmalısın ve marşımızın gereğini yerine getirmelisin. Ve eğer bunu yapmazsan, seni istemiyoruz."

NBA'in yaşayan en büyük yıldızını lanetlemeye geçerek karşılık veren taraftarlarını, ABD Başkanı, "Ne kalabalık" diye övdü.