'ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi'

Washington Post'un ABD Posta Servisi'nden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, seçimin yarışının kaderini belirleyeceği öngörülen bazı kilit eyaletlerde, seçim günü öncesinde postalanan oy pusulalarının bir bölümü oy verme süresi içinde teslim edilemedi.

12 binden fazla oyun henüz kazananın belli olmadığı 5 eyaletten postalandığı ifade edildi.

Bu arada ABD Posta Servisi'nin başkent Washington'daki federal mahkemeye yaptığı bildirime göre posta yoluyla kullanılan oylardan, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindekilerin yüzde 33.7'si, Georgia eyaletinin Atlanta kentindekilerin yüzde 17.9'u, Michigan eyaletinin Detroit kentindekilerin yüzde 21.1'i, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentindekilerin yüzde 27.1'i ve Wisconsin eyaletinin Lakeland kentindekilerin yüzde 23.2'si seçim gününde teslim edilemedi.

Seçim günü sonrasında teslim edilen oylar, ilgili eyaletin yasaları uyarınca ya sayıma dahil ediliyor ya da geçersiz sayılıyor. Buna göre Nevada, Kuzey Carolina ve Pensilvanya'da 3 Kasım'da sonra gelen oylar dikkat alınacak ancak Arizona ve Georgia'da oy verme süresinden sonra teslim edilen oylar kabul edilmeyecek.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkede posta yoluyla yaklaşık 65 milyon oy kullanılmıştı.

Henüz sonuca yansımayan oyların, adaylar arasında yakın rekabete sahne olan kritik eyaletlerdeki sonucu etkileyebileceği belirtiliyor.