Trump, Michael Flynn için özel af kararı çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmada FBI'a yalan beyan verme suçlamasıyla hüküm giyen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için özel af kararı çıkardı.

Kararı Twitter üzerinden duyuran Trump, "General Michael Flynn'e tam af çıkardığımı duyurmaktan gurur duyuyorum. General Flynn ve harika ailesini tebrik ederim, artık gerçekten şahane bir Şükran Günü geçireceğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

​Trump'ın, daha önce Flynn hakkında af kararı çıkarmayı planladığı ancak kararında emin olmadığı öne sürülmüştü.

Flynn'in affedilmesiyle bu, Trump tarafından üst düzey bir yetkili hakkında alınan ilk af kararı oldu.

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığı'ndan teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amacın bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşünüldüğü görülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Flynn'e yönelik davanın düşürüleceğini açıklamıştı.