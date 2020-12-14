ABD'de toplu aşılama başladı: İlk doz bir yoğun bakım hemşiresine yapıldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Bu kapsamda ülkede toplu aşılama bugün başladı. İlk koronavirüs aşısı New York'ta bir yoğun bakım hemşiresine yapıldı.

BREAKING: A critical care nurse becomes the first to receive a dose of Pfizer's coronavirus vaccine in Queens, New York. https://t.co/McsX5juGK4 pic.twitter.com/K7tsPJEAzT — CNBC (@CNBC) December 14, 2020

​ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk aşı uygulandı. Tebrikler ABD! Tebrikler Dünya!" dedi.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Bugün itibariyle ABD'de yaklaşık 3 milyon doz aşı 145 merkezde uygulanacak. Salı ve Çarşamba günü ise 500 farklı noktada daha aşılama çalışmaları başlayacak.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Aralık ayı sonuna kadar 20 milyon, Ocak ayı sonunda 50 milyon, Şubat ayı sonunda ise 100 milyon ABD vatandaşını aşılamayı planladıklarını söyledi.

​Trump, bu sabah yaptığı açıklamada gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayacağını duyurmuştu. ABD Başkanı "Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.