ABD Senatosunda 'Rus dezenformasyonu' tartışması

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Senato'daki oturumda Rusya’nın yaydığı iddia edilen dezenformasyonu gündeme getirerek "Bu tür enformasyonu yayan kişiler inançlarımdan uzak. Senatör Peters dahil Demokrat Parti'nin üst düzey liderleri gizli kalması gereken bir istihbarat raporunun oluşturulmasında yer aldı, ama raporu basına sızdırarak Senatör Chuck Grassley ve beni, (Ukraynalı milletvekili) güya Andrey Derkaç’tan aldığımız Rusya’nın dezenformasyonunu yaymakla suçladılar. Bu adamı hiç duymadım bile. Bu küçük düşürücü bir iddia. Dezenformasyon, yalan, yalan suçlamalar aslında Senatör Peters’ten geliyor. Burada oturup tüm bunları dinlemek zoruma gidiyor" dedi.

Demokrat Senatör Gary Peters ise Johnson'a "Size cevap vermeliyim. Bu raporla hiçbir ilgim yok" diyerek karşılık verdi.

Ron Johnson to Gary Peters: "You lied repeatedly in the press that I was repeating Russian disinformation."



He won't let Peters respond.



Peters: "This is terrible what you are doing to this committee. — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) December 16, 2020

Buna rağmen Johnson heyecanla ve sesini yükselterek bir kez daha mevkidaşını yalan söylemekle suçladı. Cumhuriyeti Senatör, "Siz sürekli basında, Rusya’nın dezenformasyonunu yaydığım yönünde yalan söylüyorsunuz. Bu tamamen yalan. Size yalan söylemeyi bırakmanızı söyledim. Ama siz yine de devam ettiniz" ifadelerini kullandı.

Ardından Senatör Peters, "Oturumu, üzüntülerinizi dile getirebileceğiniz bir yer haline getirmeyin. Hangi tavşan deliğine indiğinizi ve bunları nereden çıkardığınızı bilmiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.