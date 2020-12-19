ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'ulusal güvenliği koruma' gerekçesiyle Rus şirketleri Kosmos Komplekt, Sovtest Comp ve Rus vatandaşı İlyas Sabirov'un yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, aralarında 60'tan fazla Çinli şirketin yanı sıra, bir dizi Avrupa ülkesi, Pakistan, Malta ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden toplam 78 şahıs ve kuruluşun da genişletilmiş yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

Söz konusu şahıs ve şirketlerin 'ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı olan faaliyetlere katılma veya katılma riski taşımaları' nedeniyle genişletilmiş yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.