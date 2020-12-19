ABD'den Rusya'daki son iki konsolosluğuyla ilgili karar: Biri kapanıyor, diğerinde çalışmalar durduruluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vladivostok konsolosluğunu kapatma ve Yekaterinburg konsolosluğundaki çalışmaları geçici olarak durdurma kararı alındığını açıkladı.

Associated Press, ABD Dışişleri'nden elde edilen belgeye dayandırdığı haberinde bakanlığın Vladivostok konsolosluğunu kapatmayı ve Yekaterinburg'daki konsolosluk faaliyetlerini askıya almayı planladığını Kongre'ye 10 Aralık'ta bildirdiğini belirtmişti.

Sputnik'e konuşan ABD Dışişleri'nden bir yetkili, bakanlığın bu yönde karar aldığını doğruladı.

Yetkili, "Moskova Büyükelçisi John Sullivan'la yakın temas halinde olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vladivostok'taki konsolosluğu kapatma ve Yekaterinburg'daki konsololuktaki faaliyetleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu karar, Rusya'daki ABD diplomatik temsilciliklerinin operasyonlarında güvenliği sağlamaya dönük çabalarımız kapsamında alındı" dedi.

Yetkili, ABD'deki Rus konsolosluklarına ilişkin herhangi bir tedbir alınmasının planlanmadığını söyledi.

ABD konsolosluklarıyla ilgili kararın ne zaman uygulamaya koyulacağı henüz bilinmiyor. Kararın uygulanması halinde Rusya'daki tek ABD diplomatik temsilciliği Moskova Büyükelçiliği olacak.

ABD'nin bu yönde karar alabileceği daha önce Rusya basınına yansımıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası kararın halihazırda en iyi düzeyde olmayan Rusya-ABD ilişkilerini bozacağına ihtimal vermediğini ifade etmişti.

Aralık 2016'da eski Başkan Barack Obama'nın aldığı kararla, diplomatik ihlallerde bulunduğu iddiasıyla 35 Rus diplomat sınır dışı edilmiş, Rusya'ya ait iki diplomatik mülke el koyulmuştu.

Rusya da buna cevaben ABD'den Rusya'daki diplomatik çalışanlarının sayısını 755 azaltarak 455'e düşürmesini, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'deki personel sayısını Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ndeki personel sayısına eşitlemesini istemişti.