Pompeo’nun ABD’nin Rusya'ya yönelik sert politikası hakkındaki sözlerine Rusya’dan tablolu yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Trump yönetiminin öncekilerine kıyasla Rusya’ya yönelik en sert politikayı yürüttüğü açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı, ‘Napolyon’un Rusya’dan Geri Çekilmesi’ adlı tabloyu paylaşarak karşılık verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Donald Trump yönetiminin öncekilerine kıyasla Rusya’ya yönelik en sert politikayı yürüttüğü şeklindeki açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından Alman ressam Adolph Northen’in çizdiği ‘Napolyon’un Rusya’dan Geri Çekilmesi’ adlı tabloyu paylaşarak yanıt verdi.

Napolyon’un ordusu ile birlikte Rusya seferinden yenik bir vaziyette geri dönerken resmedildiği tabloyu paylaşan bakanlık, altına ironik bir ifade paylaştı:

“İşte böyle, sert çocuklar, gitme vakti.”

​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce Donald Trump yönetiminin öncekilerine kıyasla Rusya’ya yönelik en sert politikayı yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Amerikalı politikacılar düzenli olarak Rus karşıtı açıklamalarda bulunuyor. Pompeo daha önce de Rusya’nın ABD'nin düşmanları arasında yer aldığını söylemişti.