Trump, Senato hezimeti de yaşayabilir: Demokratlar, Georgia eyaletinin senatörlük seçimlerini kazanma yolunda

ABD Başkanlık seçimini kaybeden Trump'ın hezimetinin katlanarak büyümesi ihtimali belirdi. Georgia eyaletinin iki senatörü için düzenlenen seçimlerde Demokrat aday Raphael Warnock'un kazandığı, diğer Demokrat aday Jon Ossoff'un da önde gittiği belirtildi. Sonuçlar kesinleşirse, Senato'nun kontrolü Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçecek.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçiminin kazananı Joe Biden'ın zaferinin bugün başkent Washington DC'de Kongre tarafından oylamayla tescillenmesi beklenirken, Kongre'nin kontrolüyle ilgili de kritik bir gelişme yaşandı.

Biden'ın icraatlarını sorunsuz gerçekleştirmesi açısından önemli

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlardayken, üst kanadı Senato'da da çoğunluğun Demokratlara geçmesi ihtimali belirdi. Bu, Demokrat Partili Biden'ın plan ve programlarını Kongre engeline takılmadan hayata geçirmesi bakımından önem taşıyor.

Washington DC'deki Senato'da Georgia'ya ait iki sandalye için 3 Kasım'da hiçbir adayın yüzde 50 oy toplayamaması nedeniyle tekrarlanan seçimlerde, Demokrat aday Raphael Warnock'un Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler'i az farkla yendiği belirtildi.

Güney eyaleti Georgia'dan çıkan ilk siyah senatör

Aynı zamanda Atlanta kentinde Ebenezer Baptist Kilisesi'nde pastörlük yapan Raphael Warnock, hem eski köleci konfederasyon üyeleri olan güney eyaletlerinden hem de bunlardan biri olan Georgia'dan senatör seçilen ilk siyah Demokrat Partili oldu. Warnock, aynı zamanda ABD tarihindeki 11. siyah senatör konumuna geldi.

Amerikalı televizyon kanalları ve AP haber ajansının seçimi kazandığını duyurmasının ardından zafer konuşması yapan Warnock, tarım işçiliği yapmış annesi Verlene'e teşekkür etti.

Warnock, "Burası Amerika olduğundan, başka birinin pamuklarını toplamakla yorulmuş 82 yaşındaki eller, geçen gün sandığa gidip en küçük oğlunu ABD senatörü olarak seçti" dedi.

Senato kontrolünün el değiştirmesi için gözler Georgia'daki ikinci yarışa çevrildi. Şimdiki halde Cumhuriyetçi David Perdue ile Demokrat Jon Ossoff arasındaki oy dağılımının başabaş gittiği belirtildi. Edison sandık başı anketine göre, Demokrat Ossoff, Cumhuriyetçi Perdue'nun 16 bin 370 oy önünde. Bugün ilerleyen saatlerde sonuçlar netleşecek.

Senato'nun kontrolünün el değiştirmesi için Ossoff'un da kazanması şart.

3 Kasım başkanlık seçiminin kaybedeni Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, seçime hile karıştırıldığında ısrar ederken, Senato'nun kontrolünün Demokratlara geçmesi halinde ağır hezimete uğrayacak.

Trump, bugün Washington DC'de toplanıp seçim sonuçlarını protesto eden destekçilerine sesleneceği bir miting düzenleyecek.