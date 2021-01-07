Biden, Trump'ı kovuşturabilecek Adalet Bakanlığı için ünlü yargıç Garland'ın adaylığını teyit etti

ABD'de Trump'ın yargılanıp yargılanmayacağı tartışılırken, Biden, Adalet Bakanı tercihini teyit etti. Başkent Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi yargıcı Garland'ı aday gösteren Biden, adalet bakanlığı ekibinin, Başkan'ın hukuk firması gibi değil, Amerika halkının avukatları olarak çalışacağını söyledi.

3 Kasım seçimlerini kaybetmesinin çok geniş çaplı hileden kaynaklandığını iddia eden Başkan Donald Trump'ın yenilgiyi kabul etmemekte ısrar ettiği dünkü mitinginin ardından sonuçları tescil oturumu düzenleyen Kongre'nin Trump taraflarınca basılması ve 4 kişinin ölmesi, ABD'de 'yasa ve düzenle' ilgili büyük soru işaretleri yarattı. Trump'ın yargılanıp yargılanmayacağının tartışmalarının başladığı böyle bir ortamda, seçilmiş Başkan Joe Biden, Adalet Bakanı adayını teyit etti.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın gözde yargıçlarından Merrick Garland, Obama'nın 8 yıl yardımcılığını yapmış Biden'ın Adalet Bakanlığı için tercihi oldu.

Demokrat Partili Biden'ın geçiş dönemi bürosu, Adalet Bakanı adayının başkent Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi yargıcı Merrick Garland, yardımcılarının Lisa Monaco ve Vanita Gupta , yurttaş hakları bölümünden sorumlu yardımcının Kristen Clarke olacağını teyit etti.

'Hukuk devleti düzenine inancı yeniden tesis edeceğiz'

Biden, adalet ekibiyle birlikte ulusun hukuk devleti düzenine inancını yeniden tesis etmeye odaklanacağı mesajını verdi.

Kongre'nin son 200 yılın en büyük saldırısına uğramasının ertesi günü açıklama yapan geçiş ekibi şunları dedi:

"Biden'ın aday tercihleri, Adalet Bakanlığı'nı bağımsızlık ve dürüstlük kaidesi olarak yeniden teyit etme ve bakanla üst düzey yardımcı ekibinin, başkanın hukuk firması değil, Amerika halkının avukatları olmasını sağlama konusundaki derin bağlılığını yansıtıyor."

"Hepsi Adalet Bakanlığı'nın kıdemli isimleri olan bu liderler, Amerikalıların hukukun üstünlüğüne inancını tazeleyecek ve daha adil bir adalet sistemi inşa etmek için yorulmadan çalışacak."

Daha önce Senato set çekmişti

Columbia Bölgesi Federal Temyiz Mahkemesi yargıçlarından Garland'ın ABD Adalet Bakanı olabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor. Ancak Garland, 2016'da Obama tarafından Anayasa Mahkemesi niteliğindeki Federal Yüksek Mahkeme'ye aday gösterildiğinde, o dönemde Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato, atamayı engellemişti.

Senato artık Demokratların kontrolünde

Ancak bu hafta Georgia'da tekrarlanan senatörlük seçimlerinin sonucunda Senato'da çoğunluğun Demokratlara geçmesi, bu kez Garland'ın önünü açtı.