Trump'ın sosyal medyaya savaş açacağı iddia edilirken, Biden'ın yemin törenine bağış için teknoloji devleri sıraya girdi

Taraftarlarının 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Twitter'dan kalıcı olarak kovulan ve Facebook-Instagram hesaplarının 20 Ocak'taki iktidar devir teslimini müteakip yeniden açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyan ABD Başkanı Donald Trump'ın giderayak sosyal medya devlerine karşı 'savaş başlatacağı' iddia edildi. Diğer yandan seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için kurulan komiteye en çok bağış yapanlar arasında Google, Microsoft, Qualcomm gibi teknoloji devlerinin bulunması dikkat çekti.

CNN, The Washington Post gibi ana akım medyada yer alan iddiaya göre, Trump'ın adının açıklanmasını istemeyen bir danışmanı, Başkan'ın bu hafta Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı ciddi adımlar atacağını söyledi.

'Trump'a oy veren 75 milyon Amerikalıya yönelik'

Sosyal medya şirketlerinin Başkan'ın tabanını oluşturan muhafazakarlar gibi kesimlere yönelik önyargılarından şikayetleri gündeme getiren danışman, Trump'ın Twitter'dan atılmasının hem kendisine hem destekçilerine yönelik saldırı olduğu algısından hareketle sosyal medya devleriyle savaşacağını aktardı.

Danışman "Bu sadece Trump'la ilgili değil, ona oy veren 75 milyon Amerikalıya yönelik" dedi.

Twitter'dan göç eyledi Trump elleri

New York Post da Trump taraftarlarının Twitter'ı terk etmeye başladığına dikkat çekti.

Trump'ın sosyal medya platformundan çıkarılmasına tepki gösteren Cumhuriyetçiler 'Güle Güle Twitter' etiketiyle boykot çağrısı yaptı.

Twitter'da çok sayıda Trump yanlısı, alternatif platform arayışında olduklarını dile getirdi.

NY Post'a göre on binlerce Trump destekçisi, Parler ve Gab gibi sosyal paylaşım sitelerine yöneldi. Bu gelişme karşısında Apple, Google ve Amazon, 'şiddet içeriği' gerekçesiyle Parler'ı askıya alma yoluna gitti. Bu nedenle Parler'a en az bir hafta erişilemeyecek.

Trump ile yandaşlarının can simidi Parler, Apple ve Google'un ardından Amazon'dan da tekmeyi yedihttps://t.co/Cfm9ZzDAgm pic.twitter.com/S3dN5ZqjXc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 10, 2021

Trump'ın katılmayacağını açıkladığı, yönetimini Başkan Yardımcısı Mike Pence'in temsil edeceği 20 Ocak'taki iktidar devir teslim töreninin koronavirüs pandemisi nedeniyle küçük çaplı düzenlenmesi bekleniyor.

3 Kasım başkanlık seçimi kazandığı tescillenen Demokrat Partili Joe Biden'ın ekibi, bağış karşılığı törene üst düzey katılım tekliflerini ilgili kişi ve kuruluşlara göndermişti.

Biden'ın ekibi, en büyük bağışta bulunan kişi ya da şirkete 'yemin töreni başkanlığı' unvanının sunulduğu teklife 200 doların üzerinde karşılık verenlerin listesini yayımladı.

JUST POSTED: Major technology companies like Google and Microsoft, as well as telecommunications giants like Comcast and Verizon, are among the nearly 1,000 people and groups that have donated to Biden inauguration. with @kenvogel https://t.co/U65sjICdO5 — Eric Lipton (@EricLiptonNYT) January 10, 2021

Uzun listede özel bağışçılar ağır basarken iş aleminin en büyük isimlerinden bazıları da yer aldı: Teknoloji devleri Google, Microsoft, Qualcomm; hizmet sağlama devleti Verizon, Comcast, Charter Communications; havacılık ve savunma sanayi devi Boeing; Amerika Öğretmenler Federasyonu COPE, Uluslararası Elektrik İşçileri Kardeşliği (IBEW) gibi sendikalar, yatırım şirketi Capital Group, bazı sağlık sanayi ve sigorta şirketleri...

The Biden Inaugural Committee has today published a list of donors to Joe Biden’s Jan. 20 inauguration events — with Boeing, Google, Microsoft, Verizon and Comcast among the big-name contributors https://t.co/lhL3OxZQTN — Axios (@axios) January 10, 2021

Kişi başı bağış için 500 bin, şirket başı bağış için 1 milyon dolar tavanı koyan ekip, listedeki şirketlerin yaptığı bağış miktarlarını şimdilik açıklamadı.

Haberlere göre ekip, kayıtlı lobiciler, yabancı temsilciler ve petrol, gaz veya kömür (fosil yakıt) çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı veya satışıyla uğraşan şirketler, bu şirketlerin yöneticileri ve bağlantılı olduğu örgütlerden bağış kabul etmeyi reddetti.

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