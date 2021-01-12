Kongre baskınının 'boynuzlu şamanı', nezarette tümüyle organik gıda servis edilmediği için ağzına lokma koymadı

ABD'de 3 Kasım seçiminin sonucunu kabul etmeyen ve Başkan Donald Trump'ın kışkırtmasıyla seçim sonucunu tescillemesini önlemek için Kongre'yi basan kitlenin en tanınan yüzünün, gözaltında ağzına lokma koymadığı ortaya çıktı. Avukatı ve annesine göre 'boynuzlu şaman' Angeli, organik gıda verilmediği için gözaltında hiçbir şey yiyemedi.

Kongre'ye saldıran Trump destekçileri arasından üstü çıplak, yüzü ABD bayrağına boyanmış halde kürklü-boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Jake Angeli'nin FBI'a teslim olmasının ardından gözaltında yemek yemeyi reddettiği öğrenildi. Kendisini komplo teorileri yayan, Trump yanlısı, aşırı sağcı örgüt QAnon'un 'şamanı' olarak niteleyen Angeli'nin (33) federal gözaltında 'şaman diyeti' servis edilmesini talep ettiği aktarıldı.

He has refused to eat nonorganic food, claiming he requires a shamanic diet. https://t.co/UnQY1tUjZG — HuffPost (@HuffPost) January 12, 2021

Avukatı: Dini nedenli olup olmadığını bilmiyorum

Kongre'de 4 saat vandallığın her türlüsünü yapan kitlenin en tanınan yüzü olan Angeli'nin pazartesi günü yapılan önduruşmasında, devlet tarafından atanan avukatı Gerald Williams, müvekkilinin gözaltına alınmasından beri bir şey yemediğini söyledi.

Angeli'nin çok sıkı bir diyet uyguladığını belirten Williams, bunun dini nedenli olup olmadığını bilmediğini, ama müvekkilinin bir şeyler yemeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Annesi: Organik gıda yemediğinde çok hastalanıyor

Gerçek adı Jacob Anthony Chansley olan 'boynuzlu şamanın' annesi Martha Chansley, oğlunun gözaltında niye bir şey yemediğine açıklık getirdi.

Jacob Chansley, AKA Jake Angeli, Arizona man makes first court appearance in for charges related to storming the U.S. Capitol. His mom says he hasn’t eaten since Friday because the detention facility won’t feed him all organic food. @abc15 pic.twitter.com/doTLFal4At — Melissa Blasius (@MelissaBlasius) January 11, 2021

Mahkeme binası önünde gazetecilere konuşan annesi, 'nezarette tümüyle organik gıda servis edilmediği için Angeli'nin cumadan beri hiçbir şey yemediğini' aktardı.

Martha Chansley, oğlunun 'organik gıda yemediğinde çok hastalandığını, organik gıdaya ihtiyacının olduğunu' vurguladı.

Neyle suçlandı?

Biri polis 5 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili, Angeli, düzeni bozan davranış, şiddete başvurarak girmek ve Kongre'nin girişe açık olmayan kısımlarında yasadışı bulunmakla suçlanıyor.

15 Ocak'a dek gözaltında

Pandemi nedeniyle telefonla görülen önduruşmada, Yargıç Deborah Fine, Arizona eyaletinin Phoenix kentinden gelen Angeli'nin başkent Washington DC'de yargılanıp yargılanmayacağına karar verebilmek için 15 Ocak'a dek gözaltında kalmasına hükmetti.