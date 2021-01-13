Washington'da Biden'ın yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri artırıldı: ABD'li askerler Kongre binasında yerde yatıyor

6Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasının basılması ve 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler 20 Ocak'taki başkanlık devir teslimine çevrildi.

20 Ocak'ta olası olayları engellemek için Ulusal Muhafızlar başkent Washington'a gönderilmişti. Binlerce asker otobüslerle DC'ye taşınırken, Amerikalı gazeteci Nathaniel Reed, Kongre binası içinde yerde yatan askerlerin görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.

Just walked into the Capitol to find literally hundreds of troops napping and lining up in the Congressional Visitor Center— as streets around here are largely blocked.



Many are cuddling their firearms, fatigues over their heads to block light, and riot gear in neat piles. pic.twitter.com/vCHAOGMdfA — Nathaniel Reed (@ReedReports) January 13, 2021

Troops quartered in the Capitol, the Civil War vs now. (Photos via @DaniellaMicaela and @ReedReports) pic.twitter.com/DCnR3E9fh2 — Rebecca Buck (@RebeccaBuck) January 13, 2021

​​20 Ocak'a kadar 10 binden fazla askerin başkente gelmesi bekleniyor. Ayrıca, başkentin simge yapısı Washington anıtı başta olmak üzere birçok turistik noktanın da ziyarete kapatılacağı belirtildi.

Azil için ikinci oylama başladı

Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump'ın görevden uzaklaştırılması için bugün ikinci kez azil sürecini başlatmak üzere oylama gerçekleştiriliyor.

Demokrat Partililer Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ellerinde bulundurduğu için azil sürecini ilerletmede tek başlarına yeterli oya sahip. Bazı Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri de Demokrat Parti'ye azil sürecinde destek vereceklerini açıkladı.