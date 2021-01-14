Trump'tan Kongre baskınına karışanlara "adalet önüne getirileceksiniz" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından verilen azil kararının ardından açıklamalarda bulundu. Geçen hafta 6 Ocak'ta Kongre baskını sırasında yaşananları tartışmasız bir şekilde kınadığını savunan Başkan Trump, hiçbir gerçek destekçisinin şiddeti tasvip etmeyeceğini ifade etti.

Beyaz Saray'ın Twitter hesabından yayınlanan videoyla halka seslenen Trump, "Bunların herhangi birini yaparsanız, bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz" ifadesini kullandı. 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek olan Trump, şiddet için hiçbir gerekçe gösterilemeyeceğini savunarak, geçen haftaki saldırılara karışan herkesin adalet önüne çıkarılacağını belirtti.

Her Amerikalının barışçıl şekilde sesini duyurmayı hak ettiğini ifade eden Başkan Trump, geçiş sürecinde düzeni sağlamak üzere tüm federal kurumlara gerekli tüm kaynakların kullanılması yolunda talimat verdiğini söyledi.

Kongre'deki 'felaket' karşısında şoke olduğunu ve üzüntü duyduğunu açıklayan Trump, hakkındaki azil kararından ise bahsetmedi.